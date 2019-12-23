Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Sosyal hayatta açılımların devam ettiği Suudi Arabistan'da bu kez başkent Riyad'da MDL Beast adlı tekno müzik festivali düzenlendi. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, "Vizyon 2030" projesi kapsamında, içlerinde Şeyma Subaşı'nın da olduğu sosyal medya ünlülerini Suudi Arabistan'a davet etti. Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistan paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Elektronik müzik festivalinde Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Guido Senia eşlik etti. Çift çekildikleri bu pozu sosyal medyada paylaştı. Şeyma Subaşı sayesinde sosyal medyada ilgi çeken Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalini GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel köşesine taşıdı.