Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı 'ın tekno müzik festivalinde...

Sosyal hayatta açılımların devam ettiği 'da bu kez başkent Riyad'da MDL Beast adlı tekno müzik festivali düzenlendi. Muhammed Bin Salman, "Vizyon 2030" projesi kapsamında, içlerinde 'nın da olduğu ünlülerini Suudi Arabistan'a davet etti. Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistan paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Elektronik müzik festivalinde Şeyma Subaşı'ya sevgilisi eşlik etti. Çift çekildikleri bu pozu sosyal medyada paylaştı. Şeyma Subaşı sayesinde sosyal medyada ilgi çeken Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalini GÜNAYDIN yazarı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:29
Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Sosyal hayatta açılımların devam ettiği 'da bu kez başkent Riyad'da MDL Beast adlı tekno müzik festivali düzenlendi. Muhammed Bin Salman, "Vizyon 2030" projesi kapsamında, içlerinde 'nın da olduğu ünlülerini Suudi Arabistan'a davet etti. Şeyma Subaşı'nın Suudi Arabistan paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Elektronik müzik festivalinde Şeyma Subaşı'ya sevgilisi eşlik etti. Çift çekildikleri bu pozu sosyal medyada paylaştı. Şeyma Subaşı sayesinde sosyal medyada ilgi çeken Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalini GÜNAYDIN yazarı köşesine taşıdı.

Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Sosyal hayatta açılımların devam ettiği 'da bu kez başkent Riyad'da MDL Beast adlı tekno müzik festivali düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Muhammed Bin Selman'ın öncülük ettiği 'Vizyon 2030' açılımının önemli halkalarından biri de bu tekno festival oldu. Kadın hakları ve hukuk alanında atılımlar devam ederken, aktivistlerin ağır cezalar almaları ve Cemal Kaşıkçı cinayeti elbette 'Vizyon 2030'a gölge düşürüyor.

Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Her şeye rağmen bizden de gibi influencer'ların katıldığı tekno festivalden renkli görüntüler gündem oldu. Şeyma'nın Instagram'da paylaştığı festival görüntülerine ise takipçilerinden farklı yorumlar geldi:

Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

"Şimdi zengin Arap mı peşindesin?", "Şeyma'da para bitti, şimdi kancayı Suudi prenslere atar", "Hazır kutsal topraklara gitmişken umre ibadetini de yerine getirseydin..."

Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Şeyma Şubaşı'yı ister beğenin, ister beğenmeyin şurası bir gerçek; sosyal medyada gündem olmada üstüne yok.

Şeyma Subaşı Riyad'dan bildiriyor! Şeyma Subaşı Suudi Arabistan'ın tekno müzik festivalinde...

Elektronik müzik festivalinde 'ya sevgilisi eşlik etti. Çift çekildikleri bu pozu sosyal medyada paylaştı.

BİZE ULAŞIN