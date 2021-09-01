Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Şeyma Subaşı paylaşımına, "Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… ALLAH'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.