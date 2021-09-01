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Haberler Galeri Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı'nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 01.09.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 13:36

Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı'nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılan, kısa süre sonra yeniden barışan Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, sosyal medya hesaplarından aşk paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı, son olarak dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Amerika ve Ibiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın yeni durağı Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısır'da birbirinden renkli pozlara imza attı, şaha kalktığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ülke ülke geziyor.

Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Son olarak Bodrum ve İstanbul'da vakit geçiren çift şimdi de Mısır'a gitti.

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Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Mohammed Alsaloussi ile çektirdiği fotoğrafları Instagram'da yayınlayan Subaşı'nın, at üzerindeki karesi dikkat çekti. Fenomenin şaha kalktığı anlar geniş yankı buldu.

Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Sosyal medya fenomenin, at üzerinde şahlandı kare hayranlarından övgü aldı. Birbirinden farklı pozlar yayınlayan Subaşı, dünyanın birçok ülkesine giderek, gezmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Şeyma Subaşı paylaşımına, "Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… ALLAH'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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