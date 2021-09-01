Şeyma Subaşı şaha kalktı! Şeyma Subaşı’nın tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılan, kısa süre sonra yeniden barışan Şeyma Subaşı ile Mohammed Elsaloussi, sosyal medya hesaplarından aşk paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı, son olarak dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Amerika ve Ibiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın yeni durağı Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısır'da birbirinden renkli pozlara imza attı, şaha kalktığı fotoğraf büyük ilgi gördü.