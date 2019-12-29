Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…

Şeyma Subaşı instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada en çok paylaşım yapan fenomenler arasında yer alan Şeyma Subaşı amuda kalktığı görüntüsüyle sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın ardından Dj sevgilisi Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı her yaptığı olay olmaya devam ediyor. İşte, Şeyma Subaşı başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin spor fotoğrafları...