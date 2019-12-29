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  • Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…

sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…

instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada en çok paylaşım yapan fenomenler arasında yer alan Şeyma Subaşı amuda kalktığı görüntüsüyle sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın ardından Dj sevgilisi Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı her yaptığı olay olmaya devam ediyor. İşte, Şeyma Subaşı başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin spor fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 19:34
Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi instagram hesabından paylaşımlarıyla konuşuluyor. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Şeyma Subaşı Instagram'dan amuda kalktığı anın videosunu paylaştı ve herkesi şaşkına çevirdi. Şeyma Subaşı'nın spor yaparken çekildiği videoya ilk yorum sevgilisi Guido Senia'dan geldi. 29 yaşında olan Subaşı'nın Melisa adından bir kızı bulunuyor ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. İşte, Şeyma Subaşı'nın olay yaratan pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin spor fotoğrafları...

Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…

ŞEYDA COŞKUN

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Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…
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Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…
Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…
Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…

BİRİCİK SUDEN

Şeyma Subaşı sevgilisi DJ Guido Senia'dan tam not aldı! Şeyma Subaşı'nın sosyal medya görüntüleri şoke etti…
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