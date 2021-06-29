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Haberler Galeri Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 17:41

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...

Şeyma Subaşı son günlerde magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almıştı. Beş gün önce hamileliğini açıklayan, ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü de çıkarttığı görülmüştü. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin dolandırıcı olduğu dedikoduları dillerden düşmezken, Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine gündeme oturdu. Tatiline devam eden fenomenin, kızıyla paylaştığı videoda Melisa'nın protez tırnak taktığı görüldü. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından Şeyma Subaşı'ya çok sayıda eleştiri geldi...

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...

Şeyma Subaşı son günlerde magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almıştı.

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...

Beş gün önce hamileliğini açıklayan, ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü de çıkarttığı görülmüştü.

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Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin dolandırıcı olduğu dedikoduları dillerden düşmezken, Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine gündeme oturdu.

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile çok hızlı gelişen 'evlilik-hamilelik-bebek düşük yapma-ayrılık' eksenindeki gelişmelerle magazin basınının gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla tepki topladı! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler gözlerine inanamadı...

Son olarak kızı Melisa ile olan videosunu hikaye olarak Subaşı, gönderisine "My World (Benim Dünyam)" notunu düştü. Videoda ise Melisa'nın kadınsı tırnakları dikkatlerden kaçmadı.

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