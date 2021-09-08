Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop'suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...
Giriş Tarihi: 08.09.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:58

Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop'suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Ezgi Fındık'la buluşan ve eğlenen Şeyma Subaşı'nın pozu Fındık'ın hesabında paylaşıldı. Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafın Photoshop'suz olduğunu görünce hemen sildirdi. Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ezgi Fındık daha sonra aynı pozu filtreleyerek paylaştı. Bu durum sosyal medyada fark edilince ikili sosyal medyada alay konusu oldu.

Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop’suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

Önce Bodrum ardından Mısır tatili sonrası İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafın Photoshop'suz olduğunu görünce hemen sildirdi. Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop’suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti. Subaşı daha sonra ise İstanbul'a döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop’suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

İstanbul'da da lüks yaşantısına devam eden Subaşı son paylaşımıyla alay konusu oldu. Ezgi Fındık'la buluşan ve eğlenen Şeyma Subaşı'nın pozu Fındık'ın hesabında paylaşıldı.

Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop’suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

Subaşı önce bu selfie'yi paylaştı ardından ise bu pozlarının photoshopsuz olduğunu fark edince paylaşımı hem sildi hem de sildirdi.

Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop’suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

Ezgi Fındık daha sonra aynı pozu filtreleyerek paylaştı. Bu durum sosyal medyada fark edilince ikili sosyal medyada alay konusu oldu.

SON DAKİKA