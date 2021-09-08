Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu! Photoshop’suz fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Ezgi Fındık'la buluşan ve eğlenen Şeyma Subaşı'nın pozu Fındık'ın hesabında paylaşıldı. Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafın Photoshop'suz olduğunu görünce hemen sildirdi. Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ezgi Fındık daha sonra aynı pozu filtreleyerek paylaştı. Bu durum sosyal medyada fark edilince ikili sosyal medyada alay konusu oldu.