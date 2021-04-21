HaberlerGaleriŞeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:28Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:38
Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!
Şeyma Subaşı yine Mısırlı sevgilisinin zenginliğiyle gündemde. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Şeyma Subaşı'nın "Görgüsüzlük yaptığı" yorumları ve eleştirileri yapıldı. GÜNAYDIN yazarlarından Yüksel Aytuğ ve Mevlüt Tezel, Şeyma Subaşı olayını masaya yatırdı. İşte "Ya Şeyma Subaşı yalan söylüyorsa?" diye soran Mevlüt Tezel ile "Ben o Mısırlı arkadaşın yerinde olsam, bugün itibariyle ondan ayrılırdım" diyen Yüksel Aytuğ'un Şeyma Subaşı yorumları...