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Haberler Galeri Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:38

yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!

yine Mısırlı sevgilisinin zenginliğiyle gündemde. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde, kendisi ve kızı 'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi 'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Şeyma Subaşı'nın "Görgüsüzlük yaptığı" yorumları ve eleştirileri yapıldı. yazarlarından ve , Şeyma Subaşı olayını masaya yatırdı. İşte "Ya Şeyma Subaşı yalan söylüyorsa?" diye soran Mevlüt Tezel ile "Ben o Mısırlı arkadaşın yerinde olsam, bugün itibariyle ondan ayrılırdım" diyen Yüksel Aytuğ'un Şeyma Subaşı yorumları...

Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!

yine Mısırlı sevgilisinin zenginliğiyle gündemde. Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde, kendisi ve kızı 'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi 'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!

Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası 'nın "Görgüsüzlük yaptığı" yorumları ve eleştirileri yapıldı.

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Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!

yazarlarından ve , olayını masaya yatırdı.

Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!

İşte "Ya yalan söylüyorsa?" diye soran ile "Ben o Mısırlı arkadaşın yerinde olsam, bugün itibariyle ondan ayrılırdım" diyen 'un Şeyma Subaşı yorumları...

Şeyma Subaşı yalan mı söylüyor? Şeyma Subaşı'nın uçak kapatma olayına bir de bu açıdan bakın!

'in yazısı:

Ne Şeyma'ymış arkadaş, yine gündem oldu. Güya Mısırlı zengin sevgilisi özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı için kapatmış.

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