Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın sürpriz yüzüklü paylaşımı barışma iddialarını güçlendirmişti. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.