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Haberler Galeri Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:12

Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın sürpriz yüzüklü paylaşımı barışma iddialarını güçlendirmişti. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.

Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını ve bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla kafa karıştırdı. Bugün dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı'nın parmağındaki tektaş, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

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Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Ayrılık haberleri karşısında sessizliğini korurken kızı Melisa ile paylaştığı fotoğrafa; "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" notunu düşmüştü.

Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Tüm bu yaşananlardan kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

Şeyma Subaşı’dan sürpriz paylaşım geldi! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

31 yaşındaki Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken son paylaşımı dikkat çekti.

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