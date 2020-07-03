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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

'da 3.2 milyon takipçisi olan şu sıralar kızı ile tatilde. Yeni yaşını kızı ile kutlayan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. 30 yaşına basan Şeyma Subaşı ile verdiği pozlarla takipçilerinden beğeni aldı. Şeyma Subaşı pastasını da kızı Melisa Ilıcalı ile üfledi. Instagram hesabından eğlendikleri anları da paylaşan Şeyma Subaşı kırmızı mini elbiseli pozuna "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi!" notunu düştü...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 17:39
Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

'da 3.2 milyon takipçisi olan şu sıralar kızı ile tatilde. Yeni yaşını kızı ile kutlayan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu.

Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

30 yaşına basan ile verdiği pozlarla takipçilerinden beğeni aldı.

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Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

pastasını da kızı ile üfledi.

Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

hesabından eğlendikleri anları da paylaşan kırmızı mini elbiseli pozuna "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var!

Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

Keşke 30. yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim.

Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

Dün gece inanılmazdı! (Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi) Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir … Bana mutlu yıllar! notunu düştü...

Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...

'nın sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor...

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