HaberlerGaleriŞeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...
Şeyma Subaşı'ndan 30.yaşına özel kırmızı mini elbiseli poz! Şeymna Subaşı'na beğeni yağdı...
Instagram'da 3.2 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı şu sıralar kızı Melisa Ilıcalı ile tatilde. Yeni yaşını kızı ile kutlayan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. 30 yaşına basan Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozlarla takipçilerinden beğeni aldı. Şeyma Subaşı doğum günü pastasını da kızı Melisa Ilıcalı ile üfledi. Instagram hesabından eğlendikleri anları da paylaşan Şeyma Subaşı kırmızı mini elbiseli pozuna "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi!" notunu düştü...
Giriş Tarihi: 03.07.2020
17:25
Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
17:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ