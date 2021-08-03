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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:03

Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile Bodrum'a geldi. Haftalığı 150 bin Euro olan mega yat kiralayan Mısırlı sevgili, teknelerini Gümbet'te bulunan bir otelin önüne demirledi. Orman yangınlarını umursamayarak teknede parti yaptıkları konuşulan çiftten Şeyma Subaşı, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ancak Subaşı'nın yaptığı savunma, akıllara durgunluk verdi! İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...

Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile Bodrum'a geldi.

Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!

Haftalığı 150 bin Euro olan mega yat kiralayan Mısırlı sevgili, teknelerini Gümbet'te bulunan bir otelin önüne demirledi.

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Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!

Mısırlı sevgili tekne çalışanlarından üst bölümde bulunan jakuziyi doldurmalarını isteyince Subaşı, soluğu teknenin üst katında aldı.

Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!

Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları devam ederken teknede parti yaptıkları konuşulan Şeyma Subaşı, konuyla ilgili iddialara da yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!

"TEKNE BİZİM DEĞİL"

Ancak Subaşı'nın yaptığı savunma, akıllara durgunluk verdi!

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