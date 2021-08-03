Giriş Tarihi: 03.08.2021 09:45Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:03
Şeyma Subaşı'ndan akıllara zarar açıklama! Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile Bodrum'a geldi. Haftalığı 150 bin Euro olan mega yat kiralayan Mısırlı sevgili, teknelerini Gümbet'te bulunan bir otelin önüne demirledi. Orman yangınlarını umursamayarak teknede parti yaptıkları konuşulan çiftten Şeyma Subaşı, konuyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ancak Subaşı'nın yaptığı savunma, akıllara durgunluk verdi! İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...