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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:24

'ndan hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı...

gündemine bomba gibi düştü. yazarı 'un olduğunu yazdığı günlerde haberleri yalanlayan 'ndan hamilelik itirafı geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğini duyurdu. Mısırlı milyarder sevgilisi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu haberleri doğru çıktı. 'Evlenmeden olmaz' demişti ama Şeyma Subaşı: "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz." sözleri ile hamileliğini açıkladı. Mohammed Alsaloussi ile düğünlerini de ertelediklerini söyleyen Şeyma Subaşı'na "Hani yalandı?" eleştirileri yapıldı.

Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı... Şeyma Subaşı Hamilelik sürecimin tadını çıkaracağım

gündemine bomba gibi düştü. yazarı 'un olduğunu yazdığı günlerde haberleri yalanlayan 'ndan hamilelik itirafı geldi.

Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı... Şeyma Subaşı Hamilelik sürecimin tadını çıkaracağım

"Doğrusunu yine benden öğrenin" diyerek 'nın 3 aylık olduğunu yazmıştı. Hamilelik haberinin üzerine karşı taraftan yalanlama gelmişti.

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Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı... Şeyma Subaşı Hamilelik sürecimin tadını çıkaracağım

Sözleriyle bir de üste çıkmaya çalışan bu defa kendi ağzı ile yalan söylediğini itiraf etti.

Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı... Şeyma Subaşı Hamilelik sürecimin tadını çıkaracağım

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğini duyurdu.

Şeyma Subaşı'ndan son dakika hamilelik itirafı! Daha önce yalanlamıştı... Şeyma Subaşı Hamilelik sürecimin tadını çıkaracağım

Mısırlı milyarder sevgilisi ile evlilik hazırlıkları yapan 'nın olduğu haberleri doğru çıktı.

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