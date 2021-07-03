Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! “Çok fazla ders var…”

Haziran ayında evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan birlikteliğini sürpriz şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı'nın doğum günü paylaşımı gündeme oturdu. Kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Büyümek bu mu demek?" ifadelerine yer verirken sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan büyük aşkın neden bittiği hala bilinmiyor. Sosyal medyada çeşitli iddialar yer alsa da her iki tarafın da resmi olarak açıkladığı bir sebep henüz bulunmazken Şeyma Subaşı yaptığı paylaşım ile de binlerce beğeni aldı. İşte Şeyma Subaşı'nın doğum günü paylaşımları!