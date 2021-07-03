Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! “Çok fazla ders var…”
Giriş Tarihi: 03.07.2021 01:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 01:19

Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! “Çok fazla ders var…”

Magazin gündeminden düşmeyen bir isim olarak bilinen Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı doğum günü paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan sonrasında bebeğini kaybettiğini duyuran ve son olarak da Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan birlikteliğini sürpriz şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı, doğum günü paylaşımına "Çok fazla ders var… Yani büyümek bu mu demek?! Doğum günüm kutlu olsun!" yazdı. Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü isim doğum günü paylaşımlarına devam ediyor.

Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Şeyma Subaşı: “Çok fazla ders var…”

Haziran ayında evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan birlikteliğini sürpriz şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı'nın doğum günü paylaşımı gündeme oturdu. Kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Büyümek bu mu demek?" ifadelerine yer verirken sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan büyük aşkın neden bittiği hala bilinmiyor. Sosyal medyada çeşitli iddialar yer alsa da her iki tarafın da resmi olarak açıkladığı bir sebep henüz bulunmazken Şeyma Subaşı yaptığı paylaşım ile de binlerce beğeni aldı. İşte Şeyma Subaşı'nın doğum günü paylaşımları!

Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Şeyma Subaşı: “Çok fazla ders var…”

Şeyma Subaşı, Haziran'da evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Şeyma Subaşı: “Çok fazla ders var…”

Ayrılığın ardından Ibiza'daki tatilini sürdüren Şeyma Subaşı, doğum gününü kutladı.

Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Şeyma Subaşı: “Çok fazla ders var…”

31 yaşına giren Subaşı arkadaşlarının getirdiği doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Şeyma Subaşı: “Çok fazla ders var…”

Şeyma Subaşı paylaşımında "Çok fazla ders… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notunu yazdı.

SON DAKİKA