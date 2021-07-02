Şeyma Subaşı’nın doğum günü paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Şeyma Subaşı: “Çok fazla ders var…”

Magazin gündeminden düşmeyen bir isim olarak bilinen Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı doğum günü paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan sonrasında bebeğini kaybettiğini duyuran ve son olarak da Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan birlikteliğini sürpriz şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı, doğum günü paylaşımına "Çok fazla ders var… Yani büyümek bu mu demek?! Doğum günüm kutlu olsun!" yazdı. Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü isim doğum günü paylaşımlarına devam ediyor.