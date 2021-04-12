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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 16:01

'nın eski sevgilisi 'dan flaş atak! şimdi de oyuncu 'i yakın markaja aldı!

, 'dan boşandıktan sonra gönlünü İtalyan DJ 'ya kaptırmıştı. Uzun soluklu bir ilişki sürdüren Şeyma Subaşı ve , geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Subaşı, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtı, aradığı aşkı Mısırlı yatırımcı 'de buldu. Guido Senia ise birkaç aylık sessizliğini yine bir Türk ile bozdu. Senia, genç oyuncu 'i yakın markaja aldı. Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan Guido Senia'ya, oyuncudan yanıt ise gecikmedi.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı dizide boy gösteren ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin yükselen yıldızlarından olan , Instagram hesabından yayınladığı pozlarla ünü Türkiye sınırlarını aştı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

21 yaşındaki Döngel, oyunculuk sektöründeki başarısının yanı sıra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu, her anını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!

Güzelliği ve fit haliyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak bikinili pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!

'in cesur paylaşımı hayranlarından rekor beğeni alırken gelen yorumlardan biri dikkatlerden kaçmadı.

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