Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan flaş atak! Guido Senia şimdi de oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gönlünü İtalyan DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Uzun soluklu bir ilişki sürdüren Şeyma Subaşı ve Guido Senia, geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Subaşı, kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtı, aradığı aşkı Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi'de buldu. Guido Senia ise birkaç aylık sessizliğini yine bir Türk ile bozdu. Senia, genç oyuncu Melisa Döngel'i yakın markaja aldı. Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan Guido Senia'ya, oyuncudan yanıt ise gecikmedi.