Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Müzik ve sahne sanatları eğitimi aldınız; örneğin bir müzikalde rol almak ister miydiniz?

Aslında bu uzun zamandır çok istediğim bir şey. Çünkü oyunculuğu sevdiğim kadar enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Dans etme konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Müzikal projesi de tüm bu sevdiğim şeyleri gerçekleştirebileceğim bir performans fırsatı. Yani bir müzikalde rol almak son derece heyecan verici bir hayal benim için.

Sosyal medyada yaklaşık 1,5 milyon kişi sizi takip ediyor. Peki, bu size ne hissettiriyor? Örneğin sorumluluk duygusu olabilir mi?

Sosyal medya benim hem eğlenerek vakit geçirdiğim; hem mesleğimin bir gerekliliği hem de ilgi alanlarıma dair, farklı materyalleri ve fikirleri takip edebildiğim bir platform. Beni takip eden insanların da benim paylaşımlarım sayesinde iyi vakit geçirmeleri benim için yeterli.