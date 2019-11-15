Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Kapağını başarılı oyunculuğuyla takip ettiğimiz Öznur Serçeler'in süslediği Cosmopolitan Bride Kış sayısı piyasada. Sezonun favori gelinliklerinden, dünyanın en görkemli tektaşlarına, 2020 düğün trendlerinden, düğün hikayelerine her şey Cosmopolitan Bride Kış sayısında. Kaçırmayın! Güzel gözleri ve göz dolduran oyunculuğuyla takip ettiğimiz isimlerden Öznur Serçeler. Konservatuvar mezunu bir müzisyen ama kalbi uzunca bir süredir oyunculuk için atıyor. Peki şu sıralar onu başka neler heyecanlandırıyor? Hayalindeki gelinlik nasıl? Tüm bu soruların yanıtlarını öğrenmek ve güzel yıldızı daha yakından tanımak istiyorsanız, sizi çok keyifli bir sohbete davet ediyoruz.