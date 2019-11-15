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  • Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu !

Kapağını başarılı oyunculuğuyla takip ettiğimiz 'in süslediği sayısı piyasada. Sezonun favori gelinliklerinden, dünyanın en görkemli tektaşlarına, 2020 düğün trendlerinden, düğün hikayelerine her şey Bride Kış sayısında. Kaçırmayın! Güzel gözleri ve göz dolduran oyunculuğuyla takip ettiğimiz isimlerden Öznur Serçeler. Konservatuvar mezunu bir müzisyen ama kalbi uzunca bir süredir oyunculuk için atıyor. Peki şu sıralar onu başka neler heyecanlandırıyor? Hayalindeki gelinlik nasıl? Tüm bu soruların yanıtlarını öğrenmek ve güzel yıldızı daha yakından tanımak istiyorsanız, sizi çok keyifli bir sohbete davet ediyoruz.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:36
Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Daha önce rol gereği de giymiştiniz; gelinlikler size nasıl hissettiriyor?

Gelinliğin belli bir duygusu olan bir giysi olduğunu düşünüyorum. Ne zaman gelinlik giysem vücut formum bile değişiveriyor. İnsan kendisini bir prenses gibi özel hissediyor.

Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Hayalinizdeki gelinlik nasıl? Biraz tarif edebilir misiniz?

Üstü dar, eteği kabarık fakat tarlatanı olmayan, içinde kendimi hem gösterişli hem de çok rahat hissettiğim bir gelinlik… Hatta kafamda her detayına kadar gelinliğim hazır diyebilirim.

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Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Gelinlikten düğüne geçelim; düğününüzün nasıl ve nerede olmasını hayal edersiniz? Yakında öyle bir plan var mı?

Ben aslında düğün seven biri değilim. Fakat gelinlik seviyorum! Arkadaşlarımın düğünlerine bile giderken zorlanırım. Çok kalabalık ve şatafatlı düğünler bana göre değil açıkçası. Kendi düğünüm için düşündüğümse; sade, sakin bir kutlama. En yakınlarımın yanımda olduğu ve hep birlikte, gerginlik hissetmeden, geçirilen bir gün olmasını hayal ediyorum.

Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Peki, şu sıralar hayat nasıl gidiyor? Mutlu, huzurlu, heyecanlı...

Hepsi! Mutlu, huzurlu ve heyecanlıyım. Hayatımda her şey yolunda. Yapmak istediğim şeylere odaklandığım ve bunların üzerine çalıştığım bir dönemdeyim. Yarınımın bugünden daha da güzel geçmesi için elimden geleni yapıyorum.

Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Gelecekle ilgili hayalleriniz neler?

Geriye dönüp baktığımda, "iyi ki içinde yer almışım" dediğim projelere imza atmak. Oyunculuğun ve kendi özel hayatımın hakkını vererek dolu dolu yaşamak.

Hayranlarınızla aranız nasıl; sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Güzel tepkiler alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Hiç tanımadığım insanların bana bu kadar sevgi dolu ve heyecanla yaklaşması iyi hissettiriyor.

Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Müzik ve sahne sanatları eğitimi aldınız; örneğin bir müzikalde rol almak ister miydiniz?

Aslında bu uzun zamandır çok istediğim bir şey. Çünkü oyunculuğu sevdiğim kadar enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Dans etme konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Müzikal projesi de tüm bu sevdiğim şeyleri gerçekleştirebileceğim bir performans fırsatı. Yani bir müzikalde rol almak son derece heyecan verici bir hayal benim için.

Sosyal medyada yaklaşık 1,5 milyon kişi sizi takip ediyor. Peki, bu size ne hissettiriyor? Örneğin sorumluluk duygusu olabilir mi?

Sosyal medya benim hem eğlenerek vakit geçirdiğim; hem mesleğimin bir gerekliliği hem de ilgi alanlarıma dair, farklı materyalleri ve fikirleri takip edebildiğim bir platform. Beni takip eden insanların da benim paylaşımlarım sayesinde iyi vakit geçirmeleri benim için yeterli.

Sezonun favori gelinlikleri içinde güzel oyuncu Öznur Serçeler!

Böyle bir kitle sizi izlerken, çeşitli sosyal projelerde yer almayı ve onlara ilham vermeyi düşünüyor musunuz?

Sosyal sorumluluk projelerine karşı titiz bir yaklaşımım var. Sadece "benim de adım geçsin" diye katılmayı doğru bulmuyorum. Bu tip konularda birilerine ilham vermek için yola çıkılması bana samimi gelmiyor. İnandığım ve gerçekten faydam olabilecek projelere elimden geleni yapıyorum.

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