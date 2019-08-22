Sibel Can ile ilgili bu gerçeğe inanamayacaksınız! İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

Ünlülerin isimlerinin aslında gerçek isimleri olmadığını duyunca inanamayacaksınız. Ünlülerin şöhret sahibi olmadan önceki isimleri şaşırtıyor. Ünlü şarkıcı Sibel Can da ünlü olmadan önce ismini değiştirerek kendi ismi yerine farklı bir isim tercih eden ünlülerden. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan güzelliğiyle gençlere taş çıkaran 48 yaşındaki Sibel Can'ın gerçek ismi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...