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Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:32

Sibel Can'a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici'nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur'un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, daha sosyal medya hesabından paylaştığı müzik performansıyla dikkat çektmişti Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sesi, takipçilerinden tam not almıştı. Son olarak Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısını yorumlayan Naz Şenlendirici, yine dinleyenleri mest etti.

Sibel Can’a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur’un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...

Türk müziğinin usta isimlerinden Hüsnü Şenlendirici'nin kızı, yeteneğiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sibel Can’a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur’un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...

Daha önce sesi ve duruşuyla Sibel Can'a benzetilen genç yetenek, bu kez Ferdi Tayfur'un klasikleşmiş bir şarkısını seslendirdi.

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Sibel Can’a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur’un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...

Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerinden "İçin Yanar" şarkısını yorumlayarak adeta gönülleri fethetti.

Sibel Can’a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur’un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...

Bu duygusal esere kattığı kendine özgü yorum, hem nostalji rüzgarı estirdi hem de dinleyenlerin duygulandırdı.

Sibel Can’a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur’un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...

Naz Şenlendirici daha önce de paylaştığı videoyla Hüsnü Şenlendirici'nin hayranlarından tam not almıştı.

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