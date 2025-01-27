Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
16:32
Sibel Can'a benzetilmişti! Hüsnü Şenlendirici'nin kızı bu sefer Ferdi Tayfur'un şarkısını okudu! Dinleyenler mest oldu...
Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, daha sosyal medya hesabından paylaştığı müzik performansıyla dikkat çektmişti Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sesi, takipçilerinden tam not almıştı. Son olarak Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısını yorumlayan Naz Şenlendirici, yine dinleyenleri mest etti.