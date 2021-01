Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

Uzun bir aradan geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses'in İbo Show prohramında ekranlarda boy gösteren Sibel Can güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan sanatçı Sibel Can sesi ile izleyiciyi mest ederken görüntüsüyle de beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Sibel Can'dan ardı ardına yeni pozlar geldi. Sibel Can'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi. Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında Sibel Can'ın yaşı başı çekti. Peki güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Sibel Can kaç yaşında?