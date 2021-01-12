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Haberler Galeri Sibel Can'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... ...

Uzun bir aradan geçtiğimiz haftalarda 'in prohramında ekranlarda boy gösteren güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan sanatçı Sibel Can sesi ile izleyiciyi mest ederken görüntüsüyle de beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Sibel Can'dan ardı ardına yeni pozlar geldi. Sibel Can'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi. Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında başı çekti. Peki güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran ?

Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 13:02
Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

Uzun bir aradan geçtiğimiz haftalarda 'in prohramında ekranlarda boy gösteren güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

Adeta yıllara meydan okuyan sanatçı sesi ile izleyiciyi mest ederken görüntüsüyle de beğeni toplamıştı.

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Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan 'dan ardı ardına yeni pozlar geldi.

Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi.

Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can'dan yeni pozlar...

Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında 'ın yaşı başı çekti.

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