Giriş Tarihi: 13.08.2021 12:04Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 12:08
Sibel Can'ı görenler "20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!
Sibel CanHarbiye'de adeta rüzgar gibi esti. Beyazlar içinde kuğu gibi olan Sibel Can saç modeli ve makyajı ile de "20 yaş gençleşmiş" yorumlarını aldı. Yaklaşık üç saat Harbiye sahnesinde kalan Sibel Can, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can sosyal medyadan paylaştığı pozları ile de büyük beğeni topladı. İşte 51 yaşındaki Sibel Can'ın mest eden pozları...