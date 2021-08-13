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Haberler Galeri Sibel Can'ı görenler "20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!
Giriş Tarihi: 13.08.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 12:08

Sibel Can'ı görenler "20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!

Sibel Can Harbiye'de adeta rüzgar gibi esti. Beyazlar içinde kuğu gibi olan Sibel Can saç modeli ve makyajı ile de "20 yaş gençleşmiş" yorumlarını aldı. Yaklaşık üç saat Harbiye sahnesinde kalan Sibel Can, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can sosyal medyadan paylaştığı pozları ile de büyük beğeni topladı. İşte 51 yaşındaki Sibel Can'ın mest eden pozları...

Sibel Can’ı görenler 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!

Sibel Can Harbiye'de adeta rüzgar gibi esti. Beyazlar içinde kuğu gibi olan Sibel Can saç modeli ve makyajı ile de "20 yaş gençleşmiş" yorumlarını aldı.

Sibel Can’ı görenler 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!

Yaklaşık üç saat Harbiye sahnesinde kalan Sibel Can, geceye özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

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Sibel Can’ı görenler 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!

Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can sosyal medyadan paylaştığı pozları ile de büyük beğeni topladı.

Sibel Can’ı görenler 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!

İşte 51 yaşındaki Sibel Can'ın mest eden pozları...

Sibel Can’ı görenler 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Beyazlar içinde Sibel Can adeta kuğu gibi!

Her konserinde ustalara saygı duruşu yapmayı ihmal etmeyen Can, bu kez de Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe ve Neşet Ertaş eserlerini yorumladı.

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