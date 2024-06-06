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Haberler Galeri Sibel Can'ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 10:19

Sibel Can'ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı!

Katıldığı ses yarışması ile tanınan ve sanatçı Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü. Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Instagram'da iyileşme sürecini paylaşan ve yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Sibel Can’ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Sibel Can’ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Instagram'da hayatı ve iyileşmek için verdiği mücadeleyi paylaşan Mutlu Kaya takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

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Sibel Can’ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya güzelliğiyle ve azmi ile ilgi odağı oldu.

Sibel Can’ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Sibel Can’ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya’nın son hali ortaya çıktı!

Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali | Video

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