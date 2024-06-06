Giriş Tarihi: 06.06.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
10:19
Sibel Can'ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı!
Katıldığı ses yarışması ile tanınan ve sanatçı Sibel Can'a benzerliği ile dikkat çeken Mutlu Kaya 2015 yılında Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü. Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya son hali ile dikkat çekti. Instagram'da iyileşme sürecini paylaşan ve yaşama sevincini hiç yitirmeyen Mutlu Kaya güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. İşte Mutlu Kaya'nın son hali...