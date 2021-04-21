Sibel Can'ın kızı Melisa Ural siyah elbisesi ile mest etti! "Melisa güzelliği ve zarafeti ile tam da annesinin kızı"

Verdiği kilolar ile fit bir görünüme kavuşan Melisa Ural sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural, yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğraflarla dikkat çekti. 26 yaşındaki Melisa Ural'ı görenler "Güzelliği ile zarafeti ile tam da annesinin kızı" demeden edemiyor... İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...