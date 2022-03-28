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Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural'ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural'dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:10

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural'ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural'dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 21 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın paylaşımlarında boy gösterdi. Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte verdikleri pozlarla birbirlerine olan düşkünlüklerini bir kez daha ortaya koydular. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün yakışıklılığı dikkatlerden kaçmadı. Melisa Ural'ın şıklığı ise yorumlara yansıdı. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural ve kardeşi Emir Aksüt ile düğün pozları...

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!

Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt büyürken çok göz önünde olmasada artık magazin haberlerinden adını duyurur oldu. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural'ı evlilik konusunda geçeceğe benziyor.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!

Sibel Can'ın çocukları gözlerde uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!

Emir Aksüt son olarak ablası Melisa Ural'ın paylaşımlarında boy gösterdi.

Sibel Can’ın küçük oğlu Emir ablası Melisa Ural’ın paylaşımına damga vurdu! Melisa ve Engincan Ural’dan kardeşleri Emir Aksüt ile düğün pozu!

İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın abisi Engincan Ural ve kardeşi Emir Aksüt ile düğün pozları...

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