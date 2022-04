Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 15:13

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evleniyor! Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'dan düğün tarihi açıklaması!

Sibel Can'a kayınvalide oluyor! Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı. Engincan Ural evlilik yolunda ilk adımı attı. Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, teklif sonrası sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülenmişti. Bu defa Engincan Ural tek başına kameralara yakalandı. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'dan merak edilen düğün tarihi ile ilgili açıklama geldi. Engincan Ural ne zaman evleniyor? İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın gelinleri Merve Kaya...