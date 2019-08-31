Sıfır makyaj Hülya Avşar duş paylaşımı ile şaşırttı! Hülya Avşar'ın bu halini kimse bilmiyordu...

Sıfır makyaj Hülya Avşar yine güzelliği ile büyüledi. Hülya Avşar'ın duş sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Daha önce de Hülya Avşar'ın genç kızlara taş çıkaran bikinili pozu gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hülya Avşar'ı neredeyse hiç kilolu görmeyişimizin sebebi tabi ki spor. Tam bir tenis tutkunu olan Hülya Avşar düzgün fiziği ve fit vücudunu spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Hülya Avşar paylaşımlarıyla hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son olarak duş sonrası paylaştığı sıfır makyaj hali ile beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 55 yaşındaki Hülya Avşar'ın makyajsız hali ve ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...