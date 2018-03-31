Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 9 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında gördük. Buğra'yı yapımcılar o kadar beğenmişler ki hemen Sihirli Annem kadrosuna dahil etmişler. Buğra Özmüldür, yıllar boyunca Sihirli Annem dizisindeki Cem haliyle aklımızda kaldı. Cem, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın ama sevimli bir çocuktu. Hatta Tuğçe'ye o kadar aşıktı ki dizinin bir bölümünde Tuğçe'nin kalbini fethetmek için Mustafa Sandal taklidi bile yapmıştı. Şimdilerde, tiyatro oyunlarında da rol alıyor. Çevirmenlik de yapıyor. Yaptığı çevirileri Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmayı da ihmal etmiyor. Ama o yıllar geçse de hepimizin aklında hala o küçük Cem olarak kaldı.