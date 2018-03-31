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'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Giriş Tarihi: 31.03.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 17:04
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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Aslında 'ü henüz 9 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında gördük. Buğra'yı yapımcılar o kadar beğenmişler ki hemen kadrosuna dahil etmişler.

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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

, yıllar boyunca dizisindeki Cem haliyle aklımızda kaldı.

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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Cem, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın ama sevimli bir çocuktu.

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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Hatta Tuğçe'ye o kadar aşıktı ki dizinin bir bölümünde Tuğçe'nin kalbini fethetmek için Mustafa Sandal taklidi bile yapmıştı.

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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Şimdilerde, tiyatro oyunlarında da rol alıyor.

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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Çevirmenlik de yapıyor. Yaptığı çevirileri Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmayı da ihmal etmiyor.

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'in Cem'i bakın nasıl değişti!
Sihirli Annem'in Cem'i bakın nasıl değişti!

Ama o yıllar geçse de hepimizin aklında hala o küçük Cem olarak kaldı.

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