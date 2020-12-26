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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür "Reddedilince 30 kilo verdim..."

'in Cem'i değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Buğra Özmüldür "Reddedilince 30 kilo verdim..."

Bir döneme damgasını vuran dizisinin çocuk oyuncularından 'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şu sıralar yeniden çekilen fantastik dizi Sihirli Annem gündeme gelince herkes eski oyuncuların neler yaptığını merak etti. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür. Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor? Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti. Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i ...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 18:05
Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür Reddedilince 30 kilo verdim...

Bir döneme damgasını vuran dizisinin çocuk oyuncularından 'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şu sıralar yeniden çekilen fantastik dizi Sihirli Annem gündeme gelince herkes eski oyuncuların neler yaptığını merak etti.

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür Reddedilince 30 kilo verdim...

Bu isimlerden biri de dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran .

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Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür Reddedilince 30 kilo verdim...

'in Cem'i şimdi ne yapıyor? Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür Reddedilince 30 kilo verdim...

Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte 'in Cem'i ...

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür değişimi ile 'Yok artık' dedirtti! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür Reddedilince 30 kilo verdim...

BABAMIN ARKADAŞI FARK ETTİ
Dizide Cem karakterini canlandıran , 10 yaşında kamera ile tanışma hikayesini şöyle anlatıyor: "Babamın yakın arkadaşı oyuncu Yakup Yavru, bir gün bizi ziyarete geldi.

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