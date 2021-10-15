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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'i değişimi ile 'yok artık' dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 06:33

Sihirli Annem'in Cem'i değişimi ile 'yok artık' dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdilerde 30 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...

Sihirli Annem’in Cem’i değişimi ile ’yok artık’ dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem’in Cem’i değişimi ile ’yok artık’ dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Sihirli Annem’in Cem’i değişimi ile ’yok artık’ dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor?

Sihirli Annem’in Cem’i değişimi ile ’yok artık’ dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük.

Sihirli Annem’in Cem’i değişimi ile ’yok artık’ dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

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