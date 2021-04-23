Sihirli Annem'in Cem'i reddedilince 30 kilo vermiş değişimi ile olay olmuştu... Buğra Özmüldür'e dizi aşkı Damla Ersubaşı'ndan kutlama!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdilerde 30 yaşında. Yeni yaşını kutlayan Buğra Özmüldür'i Sihirli Annem'deki aşkı Tuğçe'yi oynayan Damla Ersubaşı'ı da unutmadı. Birlikte çekilmiş pozları ile arkadaşı Buğra Özmüldür'ün doğum gününü kutlayan Damla Ersubaşı'nın paylaşımında Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ü görenler değişimi ile şoke oldu. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...