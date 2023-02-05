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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'i 'yok artık' dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!
Giriş Tarihi: 05.02.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:13

Sihirli Annem'in Cem'i 'yok artık' dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Buğra Özmüldür, yani nam-ı diğer 'Sihirli Annem Cem' değişimi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdi bambaşka biri oldu. Buğra Özmüldür şimdilerde 31 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de görenleri şaşırtmayı başarıyor. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...

Sihirli Annem’in Cem’i ’yok artık’ dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!

2003 yılında efsanesi Sihirli Annem'de çocuk oyuncu Cem'i oynayan Buğra Özmüldür 30 kilo verince onu kimse tanıyamadı. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem’in Cem’i ’yok artık’ dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Sihirli Annem’in Cem’i ’yok artık’ dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor?

Sihirli Annem’in Cem’i ’yok artık’ dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük.

Sihirli Annem’in Cem’i ’yok artık’ dedirtti… Bu kadarını kimse beklemiyordu 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak imkânsız!

Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

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