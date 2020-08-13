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'in Ceren'i evleniyor! Nişanlısı ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan şimdi ise genç bir kız olan dizisinin Ceren'i, Selena dizisinin Leyla'sı evleniyor! Nişanlısı ile Eylül ayında evlenecek olan Gizem Güven, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaştı. Kısa süre içinde Gizem Güven ve nişanlısı Caner Turp'un fotoğrafları binlerce beğeni aldı. Oynadığı dizi, film ve reklamların dışında güzelliği ile de tanınan Gizem Güven'in düğün öncesi fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 23:24
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

Bir döneme damga vuran ile Selena dizilerinin yıldızı , nişanlısı ile evleniyor! Eylül ayında evlenecek olan çift, düğün öncesi fotoğraf çekimi pozlarını paylaştı. Güzelliği ile beğenilen Gizem Güven'in fotoğrafları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı...

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

3 yaşında süt reklamında rol almıştır. Ardında oynadığı çeşitli reklamlar olmuştur. 6 yaşlarındayken sinema filmi dublajı yapmıştır. Sonrasında ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin sonlanmasının ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve bir bankanın reklam serilerinde oynamıştır. Bir giyim markasının 5 yaşından 17 yaşına kadar mankenliğini sürdürmüştür.

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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

2002 yılında başlayan dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır.

2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009)

İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013).

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

Lise yıllarında dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir. (2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında 'Ne Münasebet' adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...
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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...
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