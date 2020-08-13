Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor! Nişanlısı Caner Turp ile fotoğraf çekimi pozlarından Gizem Güven...

Gizem Güven, 31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

3 yaşında süt reklamında rol almıştır. Ardında oynadığı çeşitli reklamlar olmuştur. 6 yaşlarındayken sinema filmi dublajı yapmıştır. Sonrasında ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin sonlanmasının ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve bir bankanın reklam serilerinde oynamıştır. Bir giyim markasının 5 yaşından 17 yaşına kadar mankenliğini sürdürmüştür.