Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner büyüdü, aşık oldu! Jennifer Boyner'in sevgilisiyle paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Toprak' karakterine hayat veren Jennifer Boyner, büyüdü. Jennifer Boyner, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Boyner, şimdilerde daha çok sosyal medya yaptığı paylaşımlarla göz önünde olmayı tercih ediyor. Sosyal medyada da 100 bini aşkın takipçisi olan Jennifer Boyner, son olarak ilişkisiyle gündeme geldi. 21 yaşındaki oyuncunun, bir süredir Uğur Erdönmez ile birlikte olduğu öğrenildi. İşte Jennifer Boyner'in spor ve egzersiz eğitmeni sevgilisiyle paylaşımları...