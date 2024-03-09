Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner değişimiyle olay yarattı! Güzelliğiyle büyüledi!

Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız... Yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi olan Sihirli Annem'in en küçük yıldızı Toprak yani Jennifer Boyner son hali ile sosyal medyayı salladı. Bu kadar değişimi kimse beklemiyordu.