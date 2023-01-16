Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:01

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali ile parmak ısırttı! Jennifer Boyner'in iddialı pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız... Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner cesur pozları ile ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner sıklıkla değiştirdiği imajı ile sosyal medyada boy gösteriyor. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, oyunculuktan daha çok sosyal medya içerikleriyle göz önünde olmayı tercih ediyor. Jennifer Boyner, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldız Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali...