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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması
Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:13

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Bir döneme damga vuran çocuk oyunculardan olan Damla son olarak eski eşiyle tatil yaparken görüntülendi. Eylül 2020'de Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, barışma iddalarını da yanıtladı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

Eylül 2020'de Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasında yerini aldı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

Bodrum Türkbükü Mavi Otel'de objektiflere takılan Damla Ersubaşı; kızları Zehra, Zeynep Nisa ve eski eşi Mustafa Can Keser ile mutlu bir aile pozu verdi.

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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ikili, yakından ilgilendikleri çocukları ile tüm gün denizde vakit geçirdi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

"BARIŞMADIK"

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden ikiliden Ersubaşı, barışma sorularına, "Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik" yanıtını verdi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

28 yaşındaki oyuncu, daha önce de magazin gündemine gelen 'barışma' iddialarını yalanlayarak, "Hayır, öyle bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.

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