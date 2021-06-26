Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser ile tatilde! Damla Ersubaşı'dan barışma açıklaması

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Bir döneme damga vuran çocuk oyunculardan olan Damla son olarak eski eşiyle tatil yaparken görüntülendi. Eylül 2020'de Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, barışma iddalarını da yanıtladı.