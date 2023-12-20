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Haberler Galeri Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:30

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı bir programda estetiklerini itiraf etmişti. Tek tek estetik operasyonlarını açıklayan Damla Ersubaşı'nın göğüslerinin de silikon olduğunu itiraf etmişti. Değişimi ile konuşulan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj yeniledi. Saçlarını uzatıp siyah yapan Damla Ersubaşı esmer güzeli oldu!

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan genç oyuncunun Aralık 2019'da dünyaya getirdiği kızı Zeynep Nisa'ya hamile olduğu dönemde aldığı kilolardan kısa sürede kurtuldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

6,5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu Damla Ersubaşı, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı gün geçtikçe eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali olay!

90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

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