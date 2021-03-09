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Haberler Galeri Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı'nın yeni imajı!
Giriş Tarihi: 09.03.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 10:03

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı'nın yeni imajı!

Saçlarını kıvırcık yapan Damla Ersubaşı'nın son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yemi imajı ve geçmişten bugüne değişimi...

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı’nın yeni imajı!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı’nın yeni imajı!

Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı’nın yeni imajı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı’nın yeni imajı!

Değişimi ile dudak uçuklatan Damla Ersubaşı yeni imajı ile yüzü olduğu markanın tanıtımını yaptı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı yeni projesini bambaşka bir görünümle duyurdu... İşte Damla Ersubaşı’nın yeni imajı!

İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yemi imajı ve geçmişten bugüne değişimi...

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