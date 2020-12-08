Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
10:04
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yüzüne ne oldu? 'Güzel photoshop yaparım' diyen Damla Ersubaşı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...
Damla Ersubaşı'nın geçtiğimiz günlerde takipçilerinin estetikli olup olmadığı konusundaki sorularına verdiği "Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabı ile çok konuşulmuştu. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın kızları ile paylaşımı ve derlediğimiz yıllar içindeki değişimi...