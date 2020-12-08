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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yüzüne ne oldu? 'Güzel photoshop yaparım' diyen Damla Ersubaşı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 10:04

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yüzüne ne oldu? 'Güzel photoshop yaparım' diyen Damla Ersubaşı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...

Damla Ersubaşı'nın geçtiğimiz günlerde takipçilerinin estetikli olup olmadığı konusundaki sorularına verdiği "Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabı ile çok konuşulmuştu. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın kızları ile paylaşımı ve derlediğimiz yıllar içindeki değişimi...

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? ’Güzel photoshop yaparım’ diyen Damla Ersubaşı’nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...

Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan genç oyuncu son dönemde özel hayatı ile ilgili haberle adından söz ettiriyor.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? ’Güzel photoshop yaparım’ diyen Damla Ersubaşı’nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...

Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? ’Güzel photoshop yaparım’ diyen Damla Ersubaşı’nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? ’Güzel photoshop yaparım’ diyen Damla Ersubaşı’nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...

Özel hayatının yanı sıra değişimiyle de dikkat çeken Damla Ersubaşı son olarak kızları ile sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın yüzüne ne oldu? ’Güzel photoshop yaparım’ diyen Damla Ersubaşı’nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı...

Genç yaşta anne olan Damla Ersubaşı kızı Zeynep Nisa'nın doğum günü paylaşımlarıyla beğeni toplarken yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

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