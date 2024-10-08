Sihirli Annem’in Tuğçe’si eridi bitti! Damla Ersubaşı tam tamına 41 kilo verdi!

Giriş Tarihi: 08.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
10:27
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak sevdik hepimiz onu… Şimdi 38 yaşında olan Damla Ersubaşı, sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor. Ekranlardan uzak olan Damla Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da inceliyor. Takipçileri Damla'ya en çok bu soruyu soruyor. Nasıl zayıfladın? Ünlü oyuncu da takipçilerine fit halinin sırrını anlatmayı ihmal etmiyor. İşte Damla Ersubaşı'nın son hali ve zayıflama sırrı…