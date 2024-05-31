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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı'ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:35

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı'ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın son itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili bakın neler dedi...

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Oyuncu Damla Ersubaşı, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili şöyle konuştu:

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’

"Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu, o veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’

Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım."

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’

Çocuklarının babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’

Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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