Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:35
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı'ndan bomba itiraf! ‘Gelinlik mi giydik kefen mi bilmiyorum’
'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın son itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili bakın neler dedi...