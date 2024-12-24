Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
09:55
İlk olarak 2003 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Sihirli Annem' dizisi, kısa sürede büyük beğeni kazandı ve Türk dizi tarihinde önemli bir yere sahip oldu. 2012 yılında sona eren dizinin iki ünlü yıldızı yaptıkları yepyeni paylaşımla yeniden gündeme geldi. Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, 'Sihirli Annem'de annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti. İşte 21 yıl sonra gelen o dikkat çeken poz!