Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:55

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven

İlk olarak 2003 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Sihirli Annem' dizisi, kısa sürede büyük beğeni kazandı ve Türk dizi tarihinde önemli bir yere sahip oldu. 2012 yılında sona eren dizinin iki ünlü yıldızı yaptıkları yepyeni paylaşımla yeniden gündeme geldi. Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, 'Sihirli Annem'de annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti. İşte 21 yıl sonra gelen o dikkat çeken poz!

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

Bir döneme damga vuran 'Sihir Annem' dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu. Dizinin oyuncuları dizi biter bitmez farklı projelerde yer aldı.

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

2012 yılında sona eren dizinin iki ünlü yıldızı yaptıkları yepyeni paylaşımla yeniden gündeme geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

21 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADALAR!

Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, 'Sihirli Annem'de annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti. Ünlü oyuncu İnci Türkay, geçtiğimiz gün de Jess Molho ile bir araya gelmişti.

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

İşte 21 yıl sonra gelen o dikkat çeken poz!

Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

İşte 21 yıl sonra gelen o dikkat çeken poz!

SON DAKİKA