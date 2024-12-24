Sihirli Annem’in yıldızları Londra’da buluştu! İnci Türkay, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven…

21 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADALAR!

Zeynep Özkaya ve Gizem Güven, 'Sihirli Annem'de annelerini oynayan ve şimdilerde İngiltere'de yaşayan İnci Türkay'ı ziyaret etti. Ünlü oyuncu İnci Türkay, geçtiğimiz gün de Jess Molho ile bir araya gelmişti.