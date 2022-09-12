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Haberler Galeri Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! "Işıltılar içinde bir güzellik"
Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:35

Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! "Işıltılar içinde bir güzellik"

"Yemin" dizisinden "Emanet"e transfer olan, hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e geçen günlerde olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla son günlerde gündeme gelmeyi başarıyor. Güzel oyuncu son olarak derin sırt dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti. İşte Sıla Türkoğlu'nun yeni paylaşımı...

Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! Işıltılar içinde bir güzellik

Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan oyuncu Sıla Türkoğlu, büyük kriz yaratmıştı.

Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! Işıltılar içinde bir güzellik

Dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, yaşadığı krizden beri magazin gündeminden düşmüyor.

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Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! Işıltılar içinde bir güzellik

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türkoğlu, paylaşımlarıyla adeta mest ediyor.

Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! Işıltılar içinde bir güzellik

Güzel oyuncu, pembe elbisesiyle verdiği pozlarla kendisine hayran bırakmıştı. Genç oyuncunun pembeler içindeki karelerine beğeni ve yorum yağmıştı.

Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! Işıltılar içinde bir güzellik

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, son olarak derin sırt dekolteli elbisesiyle sevenlerini büyüledi.

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