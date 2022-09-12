Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:35

Sıla Türkoğlu derin sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! "Işıltılar içinde bir güzellik"

"Yemin" dizisinden "Emanet"e transfer olan, hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e geçen günlerde olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla son günlerde gündeme gelmeyi başarıyor. Güzel oyuncu son olarak derin sırt dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti. İşte Sıla Türkoğlu'nun yeni paylaşımı...