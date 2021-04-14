HaberlerGaleriSıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:17Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 09:24
Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!
Ünlü şarkıcı Sıla, uzun süre aşk yaşadığını inkar ettiği şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir özel hayatıyla gündemde olan Sıla, Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini ise geçen aylarda noktaladı. 15 dakika süren dava sonrası tek celsede boşanan popçu, aradığı mutluluğu bu kez sanat dünyasından buldu. Boşanmanın ardından pandemi günlerini Bodrum'da geçiren Sıla'nın, gönlünü ünlü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddia edildi. İddialar karşısında bir açıklamada bulunmayan Sıla ve İlker Kaleli, son hamleleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.