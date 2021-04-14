Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 09:24

ve yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!

Ünlü şarkıcı , uzun süre aşk yaşadığını inkar ettiği şef ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir özel hayatıyla gündemde olan , Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini ise geçen aylarda noktaladı. 15 dakika süren dava sonrası tek celsede boşanan popçu, aradığı mutluluğu bu kez sanat dünyasından buldu. Boşanmanın ardından pandemi günlerini Bodrum'da geçiren Sıla'nın, gönlünü ünlü oyuncu 'ye kaptırdığı iddia edildi. İddialar karşısında bir açıklamada bulunmayan , son hamleleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!

Ünlü şarkıcı , uzun süre aşk yaşadığını inkar ettiği şef ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!

Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan , ile 11 aylık evliliğini ise geçen aylarda noktaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!

15 dakika süren dava sonrası tek celsede boşanan popçu, aradığı mutluluğu bu kez sanat dünyasından buldu.

Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!

Geçtiğimiz ocakta şef 'den tek celsede boşanan şarkıcı 'nın, kalbini oyuncu 'ye kaptırdığı iddia edildi.

Sıla ve İlker Kaleli yakayı fena ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Sıla ve İlker Kaleli'den flaş sosyal medya hamlesi!

Aşk haberleri çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı.

SON DAKİKA