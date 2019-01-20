Eroin, kokain, bonzai... Bu maddeler yüzünden ölenler de oldu yaşamı altüst olanlar da... Ancak kendilerine uzanan yardım elini sıkıca tutup hayata baştan başlayanlar da var. İşte dört madde bağımlısının 'Her zaman umut var' dedirten hikayesi... Şimdi ikinci baharımızı yaşıyoruz... Beyoğlu'nun arkada sokaklarından aşağı doğru yürüyorum. Hava soğuk, sokaklar gri, güne renk katan tek şey iplere asılmış çamaşırlar. ERAM Derneği'nin Kocatepe Mahallesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni arıyorum. Tabelayı görünce hemen zile basıyorum. Birden yanımdan ilerleyen iki çocuk kolumun altından hızlıca süzülüp içeri giriyor. Gülümseyerek soruyorum: 'Ne bu acele gençler?' 'Masa tenisi yarışması yapacağız, ben kazanacağım tabii ki' deyip geçiyor içlerinden en heyecanlı olanı. Basamakları üçer beşer çıkıp gözden kayboluyorlar. Yaşar Diktepe, nam-ı diğer 'Yaşar Abi', yıllar önce bölgedeki çocuk ve gençleri uyuşturucu belasından kurtarmak için kendi çabasıyla bir sohbethane kuruyor. Mahalleli burada vakit geçirerek dışardaki tehlikelerden uzak kalıyor. Sosyalleşme ve imece alanı aynı zamanda. Karnı aç olan da geliyor, hastası olan da madde bağımlısı da... Birlikte çalışıp birbirlerine yardım ediyorlar. Sayısız genç madde kullanmaya tövbe edip burada sosyalleşiyor. Tabii, rahat bırakmıyorlar sohbethaneyi. Kirası birden üç katına çıkınca ödeyemez oluyorlar. İşte o sırada ERAM Derneği yardıma yetişiyor ve üç katlı bu binayı tahsis ediyor. Madde bağımlılığının pençesine düşüp çıkış yolu bulamayanları Yaşar Abi buluyor ve dernek vasıtasıyla onların hayata tekrar dönmelerine vesile oluyor. ERCAN BÜKENLER HAYATIMIN EN HUZURLU YILLARI '63 yaşındayım. 13 yaşında madde kullanmaya başladım. İki tane kızım ve torunlarım var. Benden bıkmışlardı. 'Baba bırak' diyorlardı. Onlara çok eziyet ettim. Bir yardım eli bekliyordum. ERAM Derneği ve Yaşar Bey elimden tuttu. Hayatım boyunca ilk kez birileri bana yardım ediyordu. Hemen bıraktım. Dernek eşya gönderiyor. Biz de onları satıp paramızı kazanıyoruz. İş dışındaki vakitlerimi burada geçiriyorum. Arkadaşlarla birbirimizi motive ediyoruz. Burada olmak beni dışardaki tehlikelerden uzak tutuyor. Hayatımın en huzurlu ve sağlıklı yıllarını yaşıyorum.' EMRECAN ÖZDEMİR ARTIK HAYALLERİM VAR '21 yaşındayım. Annem cezaevinde. Daha 7-8 yaşındayken kendimi boşlukta hissetmeye başladım. Mahallede, arkadaş ortamında bonzai kullanmaya başladım. Altı yıl kullandım. Bir gün bonzai kullanmıştım. Bayılmışım sokakta. Soğuk su atarak ayıltmışlar beni. Ayıldığımda Yaşar Abi'yi gördüm. 'Oğlum şu haline bak, kaç yaşında adamsın. Bunu kendine yakıştırıyor musun?' dedi. Çok utandım. Söz verdim ve derneğe gelmeye başladım. Bana iş olanağı sağladılar. Burada spor da yapabiliyoruz, dini sohbetlere de katılabiliyoruz. Kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Beş senedir kullanmıyorum. ÜMİT ALARSLAN ANNEM KAHIRDAN ÖLDÜ 'Babam bizi bırakıp başka bir kadına kaçtı. Bir süre sonra annem kahırdan öldü. Ben de sekiz yaşında sokaklara düştüm. Herkes sırtında okul çantası taşırken ben tornavida taşıyordum. Çünkü kendimi korumak zorundaydım. Sürekli ağlardım. Birilerine diklenebilmek için kafamın güzel olması gerekiyordu. Karnımı fırınlardan doyururdum. Cezaevine de girdim. 12 yaşında önce sigaraya alıştım. Sokakta tiner çekmeye başladım. Ardından hap, esrar derken 25 sene madde bağımlısı olarak yaşadım.