Şimdi ikinci baharımızı yaşıyoruz...

Yaşar Diktepe, nam-ı diğer "Yaşar Abi", yıllar önce bölgedeki çocuk ve gençleri uyuşturucu belasından kurtarmak için kendi çabasıyla bir sohbethane kuruyor. Mahalleli burada vakit geçirerek dışardaki tehlikelerden uzak kalıyor. Sosyalleşme ve imece alanı aynı zamanda. Karnı aç olan da geliyor, hastası olan da madde bağımlısı da... Birlikte çalışıp birbirlerine yardım ediyorlar. Sayısız genç madde kullanmaya tövbe edip burada sosyalleşiyor. Tabii, rahat bırakmıyorlar sohbethaneyi. Kirası birden üç katına çıkınca ödeyemez oluyorlar. İşte o sırada ERAM Derneği yardıma yetişiyor ve üç katlı bu binayı tahsis ediyor.