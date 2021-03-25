Şimdilerde tescilli güzel olan bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmedi...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir manken ve oyuncuya ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlü isimlerin çocukluk halleri...