Giriş Tarihi: 31.08.2022 07:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
07:27
Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?
Ünlü şarkıcı Simge'nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 15 yılı aşkın süredir şarkı söylediğini belirten Simge, "Pes ettiğim zamanlar olmuştu ama bunlar beni daha da yukarı çekti" dedi. Güzel şarkıcı, ilginç bir itirafta da bulundu: Çok ünlü bir hanımefendi sanatçı, yıllarca önümü kesmeye çalıştı. Simge'nin bahsettiği kadın sanatçının kimliği merak konusu oldu.