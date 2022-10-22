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Haberler Galeri Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Paris tatili Burcu Kıratlı'yı kızdırdı! Burcu Kıratlı'dan flaş hamle!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:30

Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Paris tatili Burcu Kıratlı'yı kızdırdı! Burcu Kıratlı'dan flaş hamle!

Burcu Kıratlı ile iki kez nikah masasına oturan, ancak evliliğini sürdüremeyen Sinan Akçıl'ın adı, bir süredir Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, şimdilerde Sinan Akçıl ile birlikte olduğu konuşuluyor. Kalaycıoğlu iddiaları reddetse de Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu'nu son olarak Paris'e götürdü. Bu yakınlaşmanın ardından Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı, flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paris tatili Burcu Kıratlı’yı kızdırdı! Burcu Kıratlı’dan flaş hamle!

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, üç yıl önce dokuz aylık evliliklerini ani bir kararla sonlandırmış, Şubat 2021'de ise yeniden kez nikah masasına oturmuştu. Mayıs ayında ikinci kez boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, özel hayatlarındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paris tatili Burcu Kıratlı’yı kızdırdı! Burcu Kıratlı’dan flaş hamle!

Boşandıktan sonra Burcu Kıratlı'yı çabuk unutan Sinan Akçıl'ın, birlikte stüdyoya girdiği Aleyna Kalaycıoğlu ile 1 buçuk aydır birlikte olduğu iddia ediliyor.

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Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paris tatili Burcu Kıratlı’yı kızdırdı! Burcu Kıratlı’dan flaş hamle!

Son olarak Sinan Akçıl, sevgilisinin doğum günü için büyük bir sürpriz yaptı. Akçıl, Kalaycıoğlu'nu Paris'e götürdü.

Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paris tatili Burcu Kıratlı’yı kızdırdı! Burcu Kıratlı’dan flaş hamle!

Survivor Aleyna, Akçıl'ın Paris sürprizinden kareleri sık sık sosyal medyadan yayınladı. Bu paylaşımlar ise Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'yı rahatsız etti.

Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paris tatili Burcu Kıratlı’yı kızdırdı! Burcu Kıratlı’dan flaş hamle!

BURCU KIRATLI SİNAN AKÇIL'I SOSYAL MEDYADA ENGELLEDİ

Akçıl'ın sevgilisine yaptığı Paris sürprizini gören bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Kıratlı ise eski eşini sosyal medyada engelledi.

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