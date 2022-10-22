Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun Paris tatili Burcu Kıratlı’yı kızdırdı! Burcu Kıratlı’dan flaş hamle!

Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:30

Burcu Kıratlı ile iki kez nikah masasına oturan, ancak evliliğini sürdüremeyen Sinan Akçıl'ın adı, bir süredir Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, şimdilerde Sinan Akçıl ile birlikte olduğu konuşuluyor. Kalaycıoğlu iddiaları reddetse de Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu'nu son olarak Paris'e götürdü. Bu yakınlaşmanın ardından Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı, flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...