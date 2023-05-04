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Haberler Galeri Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl'dan aşka açık kapı...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:27

Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl'dan aşka açık kapı...

Geçtiğimiz günlerde imam nikahı açıklaması ile gündeme gelen sanatçı Sinan Akçıl, önceki gün Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularından Müjde Uzman ile baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı Sinan Akçıl'a, "Müjde Hanım ile ilişkiniz var mı?" diye soruldu. Sinan Akçıl, "Çok iyi arkadaşlığımız var" yanıtını verse de ardından söylediği sözler 'aşka açık kapı' olarak yorumlandı! Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman son olarak birlikte aynı sahnede düet yapmıştı...

Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl’dan aşka açık kapı...

Sinan Akçıl önceki gün bir mekanda oyuncu Müjde Uzman ile baş başa yemek yedi.

Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl’dan aşka açık kapı...

Akçıl, "Müjde Hanım bir beraberlik mi var?" sorusuna "Bizim çok iyi arkadaşlığımız var. Çok eskiden tanışıyoruz. Müzikle ilgili ortak paylaşımlarımız oluyor.

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Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl’dan aşka açık kapı...

Bizi böyle görebilirsiniz, ama şu anda adını koyacağımız bir durum yok" diye yanıt verdi.

Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl’dan aşka açık kapı...

Akçıl'ın bu sözleri 'aşka açık kapı bıraktı' şekilnde yorumlandı.

Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl’dan aşka açık kapı...

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i olarak ekranlarda boy gösteren Müjde Uzman uzun yıllardır Oğuzhan Uğur ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu.

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