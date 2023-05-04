Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
08:27
Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl'dan aşka açık kapı...
Geçtiğimiz günlerde imam nikahı açıklaması ile gündeme gelen sanatçı Sinan Akçıl, önceki gün Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularından Müjde Uzman ile baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı Sinan Akçıl'a, "Müjde Hanım ile ilişkiniz var mı?" diye soruldu. Sinan Akçıl, "Çok iyi arkadaşlığımız var" yanıtını verse de ardından söylediği sözler 'aşka açık kapı' olarak yorumlandı! Sinan Akçıl ile oyuncu Müjde Uzman son olarak birlikte aynı sahnede düet yapmıştı...