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Haberler Galeri Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 06:25

Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ofisinde ziyaret etmişti. Akçıl, görüşmede yaşananları şöyle anlattı: "Kurum; benim için gençlik, güven ve çalışkanlık kelimelerinin karşılığıdır. Onunla buluşmamızda, 'İstanbul'daki tüm annelerin, babaların, gençliğin ve çocukların geleceği için çalışıp başarmalıyım' dediğini duydum. Umarım Kurum, 16 milyonun başkanı olur ve 31 Mart gecesi huzurlu bir uyku uyuruz."

Tuba KALÇIK
Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

2024 Yerel Seçimleri için partiler adaylarını açıklamaya başladı. Seçim yarışının daha başındayız ama bazı isimlerin beş yıllık karnesini de hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.

Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

2019'da büyük vaatlerle gelip hayal kırıklığına uğratanlar arasında birinciliği açık ara Ekrem İmamoğlu'na versem abartmış olmam. Kendisi o kadar büyük vaatlerle işbaşına geldi ki...

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Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

İstanbul'daki kronikleşen sorunları çözeceğini milyonlara inandırmıştı. Ancak başta CHP seçmeni olmak üzere kendisine emanetten oy verenleri bile büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

Başkanlığı süresince kendisini İstanbul'da bulmak olanaksızdı. Siyasi ikbali için gezmediği şehir kalmadı. Şehirde doğal afet yaşanırken kendisini tatil yaparken buldu İstanbullular.

Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

Pişkinlikle "Tatil benim hakkım" dese de, İstanbulluların önümüzdeki seçimde onun bu ilgisizliğine cevap vereceğine inanıyorum. Popülist söylemleri havada uçuşurken, "İmamoğlu'nun sözlerine artık karnımız tok" diyen ciddi bir kitle var İstanbul'da. Beş yıl boyunca İstanbul dışında her yerde gördüğümüz Başkan, bakalım bu seçim sürecinde yine hangi masalları anlatacak seçmene...

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