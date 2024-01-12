Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!

Pişkinlikle "Tatil benim hakkım" dese de, İstanbulluların önümüzdeki seçimde onun bu ilgisizliğine cevap vereceğine inanıyorum. Popülist söylemleri havada uçuşurken, "İmamoğlu'nun sözlerine artık karnımız tok" diyen ciddi bir kitle var İstanbul'da. Beş yıl boyunca İstanbul dışında her yerde gördüğümüz Başkan, bakalım bu seçim sürecinde yine hangi masalları anlatacak seçmene...