Giriş Tarihi: 12.01.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
06:25
Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!
Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ofisinde ziyaret etmişti. Akçıl, görüşmede yaşananları şöyle anlattı: "Kurum; benim için gençlik, güven ve çalışkanlık kelimelerinin karşılığıdır. Onunla buluşmamızda, 'İstanbul'daki tüm annelerin, babaların, gençliğin ve çocukların geleceği için çalışıp başarmalıyım' dediğini duydum. Umarım Kurum, 16 milyonun başkanı olur ve 31 Mart gecesi huzurlu bir uyku uyuruz."