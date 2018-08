Sinan Akçıl sahnede aşkını haykırdı!

Sinan Akçıl, İsfanbul Açıkhava'da son yaz konserini verdi. Sinan Akçıl'ı dinlemeye sevgilisi 2016 Best Model of Turkey ve 2016 Best Model of the World birincisi Gizem Kayalı da geldi.