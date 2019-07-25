Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

Önceki gün doğum günü olan Burcu Kıratlı'ya arkadaşları sürpriz yaptı. Eşi Sinan Akçıl ve yakın dostlarıyla birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Burcu Kıratlı, geçirdiği eğlenceli saatleri Instagram'da paylaştı. Burcu Kıratlı'nın bu paylaşımı üzerine hayranları ünlü çift arasındaki yaş farkını merak etti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde evliliklerinde yaşadığı problemleri atlattıklarını belirterek mutluluk pozları vermişti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Doğum gününü kutlayan Burcu Kıratlı kaç yaşında? Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında kaç yaş var? İşte ünlü isimlerin yaşları...