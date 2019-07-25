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  • Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

ve ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

Önceki gün doğum günü olan 'ya arkadaşları sürpriz yaptı. Eşi ve yakın dostlarıyla birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Burcu Kıratlı, geçirdiği eğlenceli saatleri Instagram'da paylaştı. Burcu Kıratlı'nın bu paylaşımı üzerine hayranları ünlü çift arasındaki yaş farkını merak etti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde evliliklerinde yaşadığı problemleri atlattıklarını belirterek mutluluk pozları vermişti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Doğum gününü kutlayan Burcu Kıratlı kaç yaşında? Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında kaç yaş var? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 14:54
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

ve , kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra evlilikleriyle de magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, genç ve bakımlı görünümleri sebebiyle birçok hayranı tarafından aynı yaşta oldukları sanılıyordu. Peki Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

MÜGE ANLI

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

İLKER İNANOĞLU

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ile ilgili şaşırtan gerçek! Burcu Kıratlı...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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