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Haberler Galeri Sinem Kobal 'Dönüşü muhteşem olacak' dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 14:48

Sinem Kobal 'Dönüşü muhteşem olacak' dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor. Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımı ile "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtti. Hamilelik sonrası çok kısa bir sürede eski formuna dönen genç anne Sinem Kobal'ın fit görüntüsü övgüleri topladı. İşte sıfır makyaj hali ile boy gösteren Sinem Kobal'ın son hali...

Sinem Kobal ’Dönüşü muhteşem olacak’ dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sinem Kobal ’Dönüşü muhteşem olacak’ dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor.

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Sinem Kobal ’Dönüşü muhteşem olacak’ dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!

Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor.

Sinem Kobal ’Dönüşü muhteşem olacak’ dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!

Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımı ile "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtti.

Sinem Kobal ’Dönüşü muhteşem olacak’ dedirtti! Güzel anne Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı!

Hamilelik sonrası çok kısa bir sürede eski formuna dönen genç anne Sinem Kobal'ın fit görüntüsü övgüleri topladı.

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